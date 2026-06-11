Интерьер советской квартиры воссоздадут во Дворе Постникова в Пскове

Выставочный проект «По волнам памяти» начнет работу 13 июня с 12:00 до 15:00 в рамках празднования Дня России в музейном комплексе во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, дом 2), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника, монтаж выставки во Дворе Постникова

«Выставка перенесет гостей в теплые и уютные 1960–1980-е годы советской эпохи. Каждый экспонат — это не просто вещь из прошлого, а кусочек истории: школьный ранец, коробка с диафильмами, чайный сервиз, черно-белый телевизор», — комментируют в пресс-службе.

Выставка позволит погрузиться в атмосферу времени, когда «вечера проводили за настольными играми, письма писали от руки, а радость находили в простых вещах». «По волнам памяти» — это дань уважения эпохе, оставившей в сердцах многих светлые воспоминания.

Открытие выставки пройдет в рамках праздничного мероприятия «СССР – эпоха добрых традиций» в 12:00. На празднике гости смогут вспомнить любимые советские фильмы и их героев, «встретиться» с персонажами детских книг, поиграть в любимые дворовые игры, а также посетить мастер-классы по созданию плаката в жанре эпохи СССР и открытки-коллажа, воссоздающие интерьер советской комнаты.



Количество мест ограничено. Запись на мероприятие и дополнительная информация: +78112292259, +78112292260.