Культура

Не пить, не выражаться: правила поведения артистов на сцене хотят закрепить в законе

Артистам хотят официально запретить использование непристойных и оскорбительных образов и выражений даже вне сцены и предписать формировать у зрителей традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом говорит внесенный 4 июня в Госдуму законопроект. Его авторы — члены Госсобрания Башкортостана — предложили также закрепить обязанность организаторов концертов указывать в анонсах и рекламе информацию об использовании плюсовой фонограммы.

Фото: pvproductions / freepik

Об использовании на концертах фонограмм организаторы должны сообщать и сегодня, к этому их обязывает закон о защите прав потребителей. А что считать таким использованием, объясняет Гражданский кодекс. Но четкого определения плюсовых, минусовых и бэковых фонограмм в законах нет, как и не указан способ доведения этой информации до потребителя. Нет и ответственности за нарушение. А потому норма не исполняется, зрителей повсеместно вводят в заблуждение, указали авторы законопроекта.

Пояснительная записка составлена эмоционально: «неуважение к своим зрителям», «непрофессионализм исполнителей», «суррогат предоставляемой услуги». Чтобы исправить ситуацию, башкирские парламентарии предложили, во-первых, законодательно закрепить понятие плюсовой фонограммы — когда записан голос и при использовании которой «исполнитель на сцене синхронизирует движения своего речевого аппарата под ритм и звучание этой записи, имитируя исполнение». Во-вторых, обязать исполнителей и организаторов заранее сообщать зрителям об использовании фанеры — через рекламу и анонсы. В-третьих, ввести ответственность за отсутствие такой информации. Если на афишах о плюсовой фонограмме ни слова, а на концерте певец халтурит, зрители будут вправе потребовать возврата денег за билет, пишет «Парламентская газета».

Регионы смогут устанавливать особенности использования фонограмм и информирования об этом. Кроме того, в закон о рекламе хотят ввести предупредительную надпись об использовании фонограммы.

Госдуме не впервые предстоит рассматривать законопроект о фонограммах. Норму об обязательном информировании зрителей вносили еще в 2013 году, но отклонили из-за якобы слишком широкой трактовки использования фонограммы в Гражданском кодексе. Авторы нового законопроекта этот факт учли и постарались изложить все максимально подробно.

Обманывать зрителя нехорошо, согласилась первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, но требуется ли для решения проблемы отдельный федеральный закон, нужно еще разобраться. Возможно, получится урегулировать вопрос усилиями исполнительной власти. На российской эстраде, по словам депутата и актрисы, и сегодня достаточно исполнителей, которые способны петь своим голосом, — им не нужно убеждать в этом своих зрителей и каким-то специфическим образом об этом информировать.

Несколько думских созывов подряд в Госдуме заседал певец Иосиф Кобзон, который никогда не пел под фонограмму — в его блестящих вокальных данных могли убедиться все депутаты, когда он перед заседаниями вместе со всеми исполнял гимн России, напомнила Елена Драпеко.

Зампред думского комитета по культуре Дмитрий Певцов на сцене часто поет, например, он много лет исполняет главную роль в рок-опере «Юнона и Авось». Естественно, всегда вживую. «Странно, когда артист присутствует на сцене не полностью, а только своим внешним видом, но не голосом», — сказал Певцов, добавив, что бывают случаи, когда артиста вынуждают использовать фонограмму, например, на съемках телепередач.

Билет — это договор гражданско-правового характера зрителя с организатором. В нем можно указать технические параметры выступления, сказала юрист в сфере интеллектуального права Валерия Маламура. Использование фонограммы или исполнение с живым звуком — лишь один из способов оказания услуги.

А нынешнее обязательное информирование, предписанное законом, не работает, поскольку ответственности за такое нарушение нет, и шансы зрителя выиграть в суде невелики, отметила специалист.

Но не только о фонограмме подумали авторы внесенного в Госдуму законопроекта. Во второй статье они предложили принять поправки в закон о культуре, обязав исполнителей и творческие коллективы не допускать поступков, противоречащих установленным в обществе моральным нормам. Причем запрет использовать непристойные и оскорбительные образы и выражения, ненормативную лексику, употреблять алкоголь и наркотики должен действовать до и во время зрелищного мероприятия, следует из законопроекта.

В пояснительной записке написано: «Звезды с экранов кричат молодежи о бесполезности образования, попутно обучая пить и курить. Неподготовленные слушатели с несформировавшимся мировоззрением попадают под их влияние и нравственно деградируют. Каждая очередная звездная персона считает своим долгом растлить аудиторию и запустить необратимую трансформацию в неосознанную толпу».

Башкирских депутатов можно понять: на днях в Уфе выступила Ольга Бузова, откровенный наряд которой взбудоражил всю страну. Депутаты Госдумы даже предложили ввести стандарт концертного костюма, и вот их коллеги из региона предложили комплексное регулирование вопроса.