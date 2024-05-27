Культура

Узнать историю Запсковья приглашает Псковский музей-заповедник

На сборную экскурсию «Городские истории. Запсковье» приглашает Псковский музей-заповедник в День России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Вместе с гидом участники экскурсии пройдут по Рыбникам, «Немецкому берегу» реки Псковы, Примостью, вдоль древней улицы Званицы (улица Леона Поземского). Им расскажут городские истории о древних кончанских храмах и каменных палатах с удивительной историей бытования и людях, связанных с Запсковьем: купцами, военными, бургомистрами города, врачами и героями романтических историй, не забытых в веках.

И бонус от музея – знакомство с грандиозными интерьерами Варлаамовской башни и выставкой «Лев против Орла» об осаде Пскова шведским королем Густавом II Адольфом.

Экскурсия пройдет 12 июня в 16:00, место сбора: касса Псковского кремля №2 (справа от башни Святых ворот). Запись по телефону: +78112663311.