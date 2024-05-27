Культура

В «Михайловском» развёрнуты выставки, поясняющие, что есть счастье

Две небольшие выставки, представляющие гостям и участникам LVIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии популярную премьеру нынешнего года — мультсериал «Пушкин и… Михайловское» — развёрнуты в государственном Пушкинском Заповеднике. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», с одной из этих выставок можно познакомиться в музейном комплексе «Пушкинская деревня» в Бугрово, со второй — на входе на Поэтическую поляну близ мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Каждая выставка, — пояснили в музее-заповеднике, — это 14-кадровая серия из мультипликационных миниатюр, рассказывающих о подлинных или выдуманных, но всегда забавных событиях из жизни ссыльного поэта в родовом имении в 1824—1826 годы. Картинки сопровождают лирические надписи-определения. Они начинаются со слова «это…» и поясняют, что есть Михайловское в жизни героя. Или — шире — что есть счастье: «это… писать уединенно», «это… свет в окне», «это… найти заветное».

В «Михайловском» напомнили, что придумал мультфильм замечательный художник, давний друг музея Игорь Шаймарданов. Именно в Пушкинском Заповеднике, в том числе и на фестивалях анимации и литературы в 2022-м и в 2023 году, проходили премьерные показы отдельных его серий и сезонов. В программе нынешних Дней Пушкинской поэзии и русской и литературы культуры мультсериал «Пушкин и… Михайловское» тоже значится: гости и участники праздника смогут увидеть его на главной сцене праздника уже завтра. Полнометражный фильм покажут в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.