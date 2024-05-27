Культура

Глава Локнянского округа сыграл на гармони для 93-летней именинницы

Жительницу деревни Ловатский Бор Евдокию Жемерову с 90-летием поздравил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото и видео здесь и далее: Иван Белугин / Telegram

«Не у всех молодых людей столько бодрости духа, жизнерадостности и душевного запала, как у жительницы деревни Ловатский Бор Евдокии Ивановны Жемеровой! Накануне поздравил Евдокию Ивановну с 90-летием, хотя сама она рассказала, что ей уже 93 — в то время ошибки в документах были частой историей. Почтенный возраст для Евдокии Ивановны не повод для грусти — женщина радуется каждому моменту, любит общаться и сама занимается бытовыми вопросами. Думаю, в этом и есть секрет долголетия нашей землячки», - написал Иван Белугин.

В дополнение к поздравлениям глава округа не смог отказать Евдокии Жемеровой в просьбе смахнуть пыль с её гармони частушечными мотивами.

«Не судите строго, народное творчество», - добавил Иван Белугин.