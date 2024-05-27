Культура

Сергей Степашин посетил Псковский музей

Председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин посетил Псковский музей-заповедник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Генеральный директор музея Светлана Мельникова провела для почетного гостя экскурсию по грандиозному псковскому памятнику – Поганкиным палатам. Особенный акцент в экскурсии был сделан на экспозиции «Кабинет купца Поганкина», на которой представлены предметы деловой жизни купца, а также награды Сергея Поганкина за успешную службу российскому государю.

«Приглашаем и вас посетить уникальную экспозицию в Поганкиных палатах. Ждем вас в музее!» - добавили в пресс-службе.