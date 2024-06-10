Культура

Псковский музей организует экскурсии и мастер-класс в День России

Псковский музей-заповедник организует экскурсии, кинопоказы и мастер-класс в День России, 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Предлагаем провести этот знаменательный день с пользой. Мы приготовили для вас множество увлекательных событий», - отметили в музее.

В Псковском кремле в 14:00 начнется сборная экскурсия «Приказная палата – центр административного управления земли Псковской».

Приказная палата – единственное сохранившееся здание гражданской архитектуры XVII века административного назначения. На экскурсии гости познакомятся с государевой службой воеводы, которому принадлежала вся полнота власти в городе Пскове и в Псковском уезде, узнают о работе дьяка и подьячих, а также о системе государственного управления России в XVII веке.

Телефон для записи: +78112724574.

В палатах у Сокольей башни в 14:00 пройдет сборная экскурсия по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни».

Экскурсия включает в себя посещение здания палат, где размещена выставка работ знаменитого псковского кузнеца Всеволода Смирнова (художественная ковка, изобразительное искусство), а на территории двора гостей встретят авторские кованые работы кузнеца Евгения Вагина.

А в 15:00 начнется мастер-класс «Мастерство манерное». Гостей приглашают познакомиться с древним способом орнаментации ткани – набойкой. Используя резные деревянные штампы, желающие смогут изготовить в данной технике текстильный сувенир (сумку-шоппер или салфетку).

Телефон для записи: +78112331390 (добавочный 1).

Во Дворе Постникова в 13:00 будет организована сборная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова» с посещением выставок. Посетители смогут ознакомиться с жизнью и бытом купеческих палат.

В 14:00 открываются кинопоказы отечественных фильмов. Телефоны для записи: +79113580816, +78112292260.

В музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района в 13:00 стартует сборная экскурсия по основной экспозиции музея-усадьбы. Экскурсия познакомит посетителей с историей места, в котором провела свое детство и юношество Софья Ковалевская (в девичестве Корвин-Круковская), усадьбой Полибино Невельского уезда Витебской губернии. В основной экспозиции, расположенной в мемориальном флигеле, посетители увидят подлинные вещи Софьи Ковалевской и ее семьи, узнают родословную по линии отца генерал-лейтенанта В. В. Корвин-Круковского и матери Е. Ф. Шуберт, дочери генерала от инфантерии Ф. Ф. Шуберта, известнейшего картографа и топографа.

Телефон для записи: +78115329523.