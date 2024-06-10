Культура

Более 20% респондентов ПЛН знают наизусть многие произведения Пушкина

22% респондентов, принявших участие в опросе Псковской Ленты Новостей, знают наизусть многие произведения поэта Александра Пушкина. 17% могут рассказать наизусть 2-3 стихотворения.

2% опрошенных помнят лишь отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» («У Лукоморья дуб зеленый…»).

Свыше 50% респондентов частично помнят строки стихов, которые учили в школе. Ничего не помнят из произведений Пушкина 1,5% опрошенных. Почти 5% не знают, кто такой Пушкин.

В опросе приняло участие 203 человека.

Напомним, 6-9 июня в Псковской области прошли Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, посвященные 225-летию со дня рождения поэта.

Сейчас на сайте ПЛН проходит новый опрос: «Поддерживаете ли отмену запрета движения мотоциклов на центральных улицах Пскова?»