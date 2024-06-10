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Культура

Икону «Воскрешение Лазаря» можно увидеть в Псковском музее-заповеднике

11.06.2024 18:20|ПсковКомментариев: 0

Программа «Образ Спасителя в произведениях изобразительного искусства» из «Христологического цикла», на которой представят произведения из фондохранилища музея, пройдет 15 июня в парадном зале картинной галереи Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Гости смогут увидеть икону «Воскрешение Лазаря» XVII века, которая происходит из храма Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья в Пскове. Также на этот же сюжет будет представлена картина известного мастера из Вероны Паоло Фаринато. Участники программы смогут сравнить Псковскую икону и картину европейского мастера.

Об этих и других уникальных творениях русских и европейских иконописцев и художников, посвященных образу Спасителя – Иисуса Христа, расскажет хранитель экспозиции картинной галереи Мария Проценко.

В конце события молодые певчие храма Воскресения Христова со Стадища исполнят традиционные хоровые песнопения. И каждый участник встречи получит на память открытку с изображением одного из шедевров из собрания музея.

Программа пройдет 15 июня в 13:00. Место сбора: главное здание музея (улица Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112663311.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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