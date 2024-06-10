Культура

Статуэтки ручной работы получат обладатели приза «Мое открытие» на опен-эйре «Добрый рок»

Проходит онлайн-голосование на приз «Мое открытие» в рамках фестиваля «Добрый рок-2024», который состоится в поселке Палкино 5-7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото: Андрей Семенов

«Голосование проводим среди подписчиков нашего паблика с целью выявления самых активных из числа коллективов - гостей отборочников фестиваля, которые проходили в Пскове, Москве, Санкт-Петербурге и Твери, а также гостей, приглашенных организаторами. Всего у нас три приза, соответственно, за 1, 2, 3 места», - рассказал Андрей Семенов.

Статуэтки для победителей в номинации «Мое открытие» изготовила псковский мастер Екатерина Петрова в технике роспись по стеклу. На фестивале «Добрый рок-2024» Екатерина Петрова проведет художественные мастер-классы для детей и взрослых.

Голосование идет в двух постах: здесь и тут. Чтобы проголосовать, нужно быть подписанным на группу, а также желательно оставить комментарий с названием группы под записью с голосованием.

В голосовании этого сезона на приз «Мое открытие» лидируют группы «Радиопомехи», Urban Strip и «Байкалова». Продолжится голосование до 30 июня. «Все три коллектива очень разные, со своим взглядом на мир, непохожей музыкой и подачей. Рады, что вам "заходит" разная живая музыка!» - обратился к подписчикам группы фестиваля Андрей Семенов.

Напомним, опен-эйр «Добрый рок-2024» снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля. Подробнее — в группе фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM.