Культура

Выставка «В сиянии Андреевского флага» откроется в Изборске

Выставка «В сиянии Андреевского флага» откроется в музее-заповеднике «Изборск» 14 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Выставочный проект создан совместно с общественной организацией «Санкт-Петербургское Морское Собрание» и Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого и посвящён 320-летию победы войск Петра Великого на реке Омовже.

Название выставки неразрывно связано с историей Отечества: 11 декабря 1699 года Царь всея Руси Петр I учредил Андреевский флаг в качестве главного боевого знамени Российского военно-морского флота.

Андреевский флаг представляет собой белое полотно с перечеркнутыми по диагонали голубыми линиями. Сегодня этот флаг считается главным символом чести и мужества военных моряков. Его название отсылает к христианским истокам: по преданию, на диагональном кресте был распят первый ученик Иисуса Христа, небесный покровитель России Андрей Первозванный.

Флагу с Андреевским крестом придавалось символическое значение выхода России к четырём морям – Белому, Балтийскому, Азовскому и Каспийскому. Флаг показывал стремление России контролировать эти четыре моря.

Первым масштабным военным конфликтом, где Россия активно использовала флот, стала Северная война за выход к Балтийскому морю (1700–1721).

К началу военных действий на защите рубежей Псковской земли стояли мощные древние крепости, хранившие память о подвигах прошлого – могучие стены Псковского крома, Печорский монастырь, древняя Изборская крепость, Гдовские укрепления – все они были готовы дать отпор шведским захватчикам.

В 1701 году в Пскове и Печорах были начаты масштабные работы по укреплению крепостей, в Изборске – сделана подробная опись ансамбля крепости. Чудское озеро стало эпицентром морских сражений на Северо-Западе России; оно было стратегически важным плацдармом для каждой из воюющих сторон. Победа при Омовже стала переломным моментом начального этапа Северной войны. Разгром шведской флотилии позволил России перехватить инициативу у врага и перейти в широкое наступление на территории Прибалтики.

После триумфа в Северной войне на древней Изборской земле почти на двести лет наступило мирное время.