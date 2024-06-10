Культура

День памяти Римского-Корсакова пройдет в его усадьбе 22 июня

Ежегодно в музее-усадьбе Николая Римского-Корсакова отмечается День памяти великого композитора. В Любенске и Вечаше подготовили насыщенную программу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В 11:30 пройдет сборная экскурсия в усадьбе Любенск. Также в этот день усадьба Любенск будет открыта для прогулок по парку с 10:00 до 17:00.

В 13:00 состоится концерт в усадьбе Вечаша. В концерте примут участие студенты и преподаватели Государственной Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, преподаватели и учащиеся музыкальных школ Пскова, Плюссы, Струг Красных.

22 июня будет организован специальный бесплатный рейс «Плюсса - Вечаша - Плюсса». Автобус будет ждать гостей в 12:30 на стоянке у администрации района.

Телефоны для справок: 88113326100, 88113326101.

«Добавим, в ночь с 7 на 8 июня (по старому стилю), с 20 на 21 июня 1908 года, в имении Любенск перестало биться сердце великого музыканта Н. А. Римского-Корсакова. Из воспоминаний детей известно, как прошли последние дни его жизни. Будучи тяжело больным, Николай Андреевич мечтал весной переехать из Петербурга на дачу, чтобы увидеть цветущую сирень у балкона, полюбоваться роскошными пионами, насладиться свежей зеленью сада. Его мечта исполнится. Тем летом в Любенске состоялось радостное семейное событие – свадьба дочери Надежды, но были тревожные новости о судьбе "Золотого петушка". Оперу из-за цензурных запретов отказывались ставить в Москве и Петербурге. В день перед смертью Николай Андреевич обошел все любимые места сада, словно простился со всем, что было ему так дорого...» - рассказали в музее.