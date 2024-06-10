Культура

Театрализованная программа «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» состоится в Пскове 22 июня

Популярная театрализованная программа «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» состоится в Псковском кремле в следующую субботу, 22 июня. У жителей и гостей города будет возможность заступить в караул со стрельцами и узнать интереснейшие факты об устройстве псковской крепости, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Служилые люди по прибору – стрельцы XVII века, «вооруженные» огненным боем, заступают в караул и обходят самые потаённые уголки Кремля. Помогая государевым боярам (участникам программы) в осмотре «городового строения» и подсвечивая путь фонарями, стрельцы заводят их во Власьевскую башню, сопровождая переходы живыми диалогами и историями из прошлого, рассказали в музее.

Начало 22 июня в 19:00. Адрес: улица Кремль, 4. Телефон для записи: +78112724574.

Обязательна предварительная запись. Количество место ограничено.