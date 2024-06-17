Культура

Великого композитора Николая Римского-Корсакова вспоминают 19 июня

19 июня ежегодно отмечается день памяти великого русского композитора, педагога, дирижера, общественного деятеля и музыкального критика Николая Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Николай Римский-Корсаков. Российский национальный музей музыки, Москва. Фото: Культура.рф

Выдающийся русский композитор происходил из знатного дворянского рода. Он должен был пойти служить на флот, как это было положено в его семье, но он выбрал музыку и стал автором множества музыкальных произведений: опер, симфоний, концертов, вокальной и духовной музыки. Помимо этого, Н. А. Римский-Корсаков известен тем, что являлся участником творческого содружества русских композиторов «Могучая кучка» и основоположником жанра оперы-сказки.

Сегодня произведения Николая Римского-Корсакова являются достоянием национальной культуры и входят в золотой фонд классической музыки. Его творчество практически охватило целую эпоху в отечественной истории - от крестьянской реформы до периода между революциями.

Для Псковской земли имя Н.А. Римского-Корсакова является особенно значимым, так как именно здесь находится Мемориальный музей-усадьба великого композитора. Музей состоит из двух усадеб - Вечаша и Любенск - и представляет собой уголок русской природы, с которым неразрывно связаны жизнь и творчество одного из гениев русской культуры XIX-XX веков.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Ежегодно в музее-усадьбе Николая Римского-Корсакова отмечается День памяти великого композитора. В Любенске и Вечаше подготовили насыщенную программу на 22 июня.