Культура

Каждый второй россиянин посещал музеи в течение последних двух лет – ВЦИОМ

Половина россиян (48%, +4 процентных пункта к 2020-2021 годам) посещали музеи в последние пару лет. 66% хотели бы чаще посещать музеи (в 2009 году – 53%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Фото Александра Елисеева

Россияне достаточно активно посещают музеи, каждый второй (48%) был там в течение последних пару лет, в том числе 17% совсем недавно - в течение последних нескольких месяцев. С 2018 года показатель остается на уровне 44-48%, тогда как в более ранний период наблюдений (с 2008 года) он был заметно ниже – 23-38%. Четверо из десяти (40%) бывали в музее несколько лет назад, каждый десятый (10%) никогда не был.

Россиянин, посещавший музеи в последние пару лет, — это скорее женщина (53% vs 43% среди мужчин), совсем юная (67% среди зумеров) или довольно молодого возраста (55-60% в группе миллениалов), с высшим или незаконченным высшим образованием (63%), с хорошим материальным положением (55%), проживающая в одной из столиц (73%) или крупном городе (миллионники – 56%, города с численностью 500-950 тысяч человек – 59%), активный потребитель интернета (60%).

Россиянин, никогда не бывавший в музее, — это в равной степени мужчина и женщина (9% и 10% соответственно), чаще это младшие миллениалы (14%), с неполным средним или полным средним образованием (35% и 22% соответственно), житель села (19%), предпочитающий интернету телевидение (21%).

Топ-3 привлекательных музейных направлений – исторические (63%), художественные (44%), краеведческие (35%). 85% посетителей музеев довольны их оснащением (в 2018 году – 79%).