Культура

Известный этномузыкант представит в «Михайловском» свой «Сказ о Пушкине»

Известный артист, певец, этномузыкант, собиратель и исполнитель народных песен, былин и скоморошин Олег Щукин завтра, 21 июня, выступит в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, актёр представит свой музыкальный моноспектакль «Сказ о Пушкине», созданный по произведениям русского писателя-сказителя Бориса Шергина и по народным песням на стихи Александра Пушкина. Показан «Сказ…» будет по случаю дня рождения Надежды Осиповны Пушкиной (урождённой Ганнибал) — матери поэта.



Олег Щукин в спектакле «Сказ о Пушкине». Фото предоставлено музеем-заповедником «Михайловское»

В Пушкинском Заповеднике добавили, что выступление гостя из Москвы планируют провести в саду мемориального имения Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», однако при плохой погоде его перенесут в усадебный выставочный зал — в Льняной амбар. Начнут представление в 16.00.

Однако центральным музейным событием завтрашнего и четырёх последующих дней (до 25 июня включительно) станет показ одной из самых ценных реликвий рода Пушкиных — старинной, конца XVIII века, иконы «Воскресение Христа». На обороте образа рукой Натальи Пушкиной, жены поэта, сделана запись о том, что при смерти своей Надежда Осиповна благословила им свою старшую внучку Марию — первенца Александра Сергеевича и Натальи Николаевны. Эту икону музей экспонирует только раз в году, традиционно, в честь дня рождения Надежды Осиповны.



Икона «Воскресение Христа» из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Также в эти дни на балконе дома поэта в Михайловском будет работать выставка цветочных усадебных растений пушкинского времени. По традиции она называется «Сад наш прелестен», по цитате из письма, писанного Надеждой Осиповной дочери Ольге из Михайловского. Подготовили выставку сотрудники музейной садово-парковой службы.

Напомним, что Надежда Осиповна Ганнибал родилась 21 июня 1775 года. Получила хорошее домашнее воспитание, была начитана, прекрасно говорила по-французски. За Сергея Львовича Пушкина Nadine вышла в 1796 году. Из восьмерых рождённых ею детей до взрослых лет дожили лишь трое — Ольга, Александр и Лев. Отношения между матерью и старшим сыном долгое время были прохладными, однако в дни последней её болезни Александр сблизился с ней, а после её смерти тяжело переживал утрату и единственный из всей семьи сопровождал тело в Святогорский монастырь, где Пушкина была похоронена. Выразительный портрет Надежды Осиповны с миниатюры художника Ксавье де Местра можно увидеть в доме-музее Пушкина в мемориальной усадьбе «Михайловское».