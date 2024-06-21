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Культура

Сделать памятный значок с символикой «Доброго рока» смогут гости фестиваля

21.06.2024 15:53|ПсковКомментариев: 0

Псковское областное отделение Российского детского фонда представит свою интерактивную площадку и организует сбор пожертвований на фестивале «Добрый рок», который пройдёт 5-7 июля в Палкинском районе (береговая линия озера Смолинское). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

На площадке Фонда участники фестиваля смогут сделать себе памятный значок с символикой «Доброго рока» или любым другим понравившимся дизайном. На протяжении многих лет Фонд проводит подобные активности, которые пользуются популярностью у гостей мероприятий.

Помимо этого, на площадке фестиваля с гостями будет фотографироваться новая ростовая кукла Детского фонда – уточка. Она становится любимицей гостей на всех мероприятиях Детского фонда.

Также на фестивале будет и благотворительная составляющая: Детский фонд организует сбор благотворительных пожертвований на приобретение музыкальных инструментов для учеников филиала Центра специального образования №2 (город Остров).

В учреждении обучаются ребята с ограниченными возможностями здоровья. Дети учатся по адаптированной школьной программе, в которой много времени уделяется творческому развитию.

На занятиях музыкой дети учатся играть на разных музыкальных инструментах: ложки, клавесы, маракасы, ручные барабаны. А после ребята выступают на школьных концертах.

«Ребята и дальше хотят развиваться в музыкальном направлении, учиться игре на новых инструментах. Для будущих творческих успехов учеников филиала Центра специального образования №2 (г. Остров) необходимо приобрести новые музыкальные инструменты: кастаньеты, тамбурин, металлофон, треугольник, маракасы. Для детей и педагога музыки большим счастьем было бы, если в учреждении появились аккордеон и цифровое пианино. Это значительно разнообразило бы школьные уроки музыки», – рассказали в Фонде.

Детский фонд приглашает всех желающих на фестиваль «Добрый рок».

Программа фестиваля в сообществе фестиваля.

Источник: Псковская Лента Новостей
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