Культура

Псковский музей присоединился к Всероссийской акции «Минута молчания»

Псковский музей присоединился к Всероссийской акции «Минута молчания». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Правительство России установило своим постановлением единое время проведения на всей территории страны Общероссийской минуты молчания в День памяти и скорби – 12.15 по московскому времени.

В этот день в 1941 году в эфире прозвучало сообщение о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

Коллектив Псковского музея-заповедника во главе с генеральным директором Светланой Мельниковой присоединился к Всероссийской акции. Музейные сотрудники минутой молчания почтили память всех погибших в боях за свою Родину, замученных в нацистском плену и умерших от голода и лишений.

Псковский музей призывает помнить этот трагический день и всех тех, кто отдал за Великую победу свою жизнь.

Акция «Минута молчания» проводится ежегодно с 2020 года в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Во время акции приостанавливается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов. Жители огромной страны в едином порыве отдают дань уважения исторической памяти о Великой Отечественной войне.