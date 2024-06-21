Культура

Юбилейный творческий вечер прошел в библиотеке на улице Конной в Пскове

Юбилейный поэтический вечер Александра Березова «60 минут жизни» прошёл в центральной городской библиотеке Пскова. Накануне своего шестидесятилетия один из самых значительных псковских поэтов современности специально приехал в областной центр, чтобы встретиться с читателями и представить им свою новую книгу «Гнёт свободы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Напомним, что Александр Березов родился в деревне Гавры Пыталовского района, окончил Псковский педагогический институт и вернулся на свою малую родину, где всю жизнь работает учителем и преподаёт иностранные языки школьникам, а также пишет стихи и занимается переводами (он переводит на русский песни знаменитых рок-групп, а также классическую немецкую и английскую поэзию).

Александр Березов - лауреат поэтического конкурса имени Игоря Григорьева и выпустил два сборника стихотворений – «Дорога в приют богов» (Псков, 2008) и «Между Светом и Тьмой» (Пустошка, 2012).

Но главную свою книгу Александр Березов пишет сам каллиграфическим почерком. Это рукописная книга стихов, которую он начал пять лет назад и в которой уже насчитывается 153 произведения.

На встрече с поклонниками своего таланта в библиотеке на Конной Александр полтора часа читал им стихи из этой книги, а также рассказывал истории из жизни, шутил и философствовал. А после раздавал автографы и позволил желающим померить свою новую шляпу.

Александр Березов, кроме того, восхитился фотовыставкой Александра Павлова, которая развёрнута сейчас в читальном зале главной псковской библиотеки, и получил в подарок от автора фотографию одуванчика.