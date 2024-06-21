Культура

Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев

Заслуженный артист России Михаил Мальцев умер на 75-м году жизни, сообщили в воронежском отделении Союза театральных деятелей (СТД).

Уточняется, что актер скончался после продолжительной болезни, пишет РИА Новости.

Мальцев родился 4 июня 1950 года и больше сорока лет служил в детском театре в Воронеже. Он исполнил много ролей в детских и взрослых постановках. В 2003 году ему присвоили звание заслуженного артиста Российской Федерации. Последней работой Мальцева на сцене стала роль Короля Лира в спектакле по пьесе Шекспира.