Овладеть техникой и навыками стрельбы из лука смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский»

Стрельба из лука – это древнее искусство и охотничье ремесло. У посетителей фестиваля «Довмонт Псковский» будет уникальная возможность овладеть техникой и навыками стрельбы из лука. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
До фестиваля, который состоится в Псковском кремле при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, осталось 22 дня.
Также на фестивале будет работать еще несколько площадок:
Кольчуга – один из символов Средневековья. У участников будет уникальная возможность понаблюдать за работой мастера кольчужника раннего Средневековья.
Кожевенное ремесло на Руси известно уже с VI в. н.э. Из кожи делали обувь, ремни, сумки и даже доспехи. У посетителей площадки будет уникальная возможность увидеть инструменты для работы с кожей и узнать особенности раскроя древнерусского кошелька.
Псков издревле славился мастерством своих кузнецов. Город даже называли кузнечной столицей России – практически в каждой псковской семье был кузнец. На фестивале «Довмонт Псковский» гости смогут попробовать себя в этом нелегком, но интересном ремесле под руководством опытных мастеров.
На фестивале будет работать «монетный двор», на котором каждый желающий сможет не только увидеть, как происходил процесс чеканки монет, но и сам отчеканить себе псковскую монету с изображением князя Довмонта.
Праздник будет проходить в северной части Крома 13 июля. На один день гости и участники фестиваля погрузятся в атмосферу настоящего Средневековья.
Праздник начнется в 12:00 и будет продолжаться до 20:00.