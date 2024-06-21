Культура

Овладеть техникой и навыками стрельбы из лука смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский»

Стрельба из лука – это древнее искусство и охотничье ремесло. У посетителей фестиваля «Довмонт Псковский» будет уникальная возможность овладеть техникой и навыками стрельбы из лука. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

До фестиваля, который состоится в Псковском кремле при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, осталось 22 дня.

Также на фестивале будет работать еще несколько площадок:

«Изготовление кольчуги и пластинчатого доспеха»

Кольчуга – один из символов Средневековья. У участников будет уникальная возможность понаблюдать за работой мастера кольчужника раннего Средневековья.

«Мастерская кожевенника»

Кожевенное ремесло на Руси известно уже с VI в. н.э. Из кожи делали обувь, ремни, сумки и даже доспехи. У посетителей площадки будет уникальная возможность увидеть инструменты для работы с кожей и узнать особенности раскроя древнерусского кошелька.

«Кузнечное ремесло»

Псков издревле славился мастерством своих кузнецов. Город даже называли кузнечной столицей России – практически в каждой псковской семье был кузнец. На фестивале «Довмонт Псковский» гости смогут попробовать себя в этом нелегком, но интересном ремесле под руководством опытных мастеров.

«Чеканка монет»

На фестивале будет работать «монетный двор», на котором каждый желающий сможет не только увидеть, как происходил процесс чеканки монет, но и сам отчеканить себе псковскую монету с изображением князя Довмонта.

Праздник будет проходить в северной части Крома 13 июля. На один день гости и участники фестиваля погрузятся в атмосферу настоящего Средневековья.

Праздник начнется в 12:00 и будет продолжаться до 20:00.