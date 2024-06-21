Культура

На Ольгины именины и на Купальские гуляния ждет гостей июльское «Михайловское»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 25 июня, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово — традиционный санитарный вторник. В остальные дни музей-заповедник работает в напряжённом режиме высокого сезона: без выходных, с 10.00 до 20.00 по субботам и с 10.00 до 18.00 в остальные дни недели.

Сергей Репин. Остров уединения (1994). Из фондов «Михайловского»

В «Михайловском» также рассказали, что предстоящий июль будет богат на события, многие из которых пройдут под знаком 225-летия Пушкина. Это выставка «Благодаря божественному Пушкину», научная конференция «Музей. Реставратор. Реставрация», другие. Также, по давней традиции в июле музей проводит и множество концертов: в ближайших планах столь любимые жителями и гостями Святогорья камерные «Летние вечера в русской усадьбе», а ещё творческая школа знаменитого «Терем-Квартета» — выступления юных солистов и ансамблей из Москвы и Санкт-Петербурга и других городов России в Пушкинском Заповеднике, проч., проч. Гостей ждут и на Ольгины именины — деревенский был в честь героини пушкинского романа «Евгений Онегин», и на большой фольклорный праздник «Купаленка — ночка маленька», и на усадебный «Смородиновый день».

С полной афишей июльских событий в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» на июль можно познакомиться на официальном сайте учреждения.