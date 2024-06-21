Ряд объектов Псковского музея закроют на санитарный день 25-27 июня

Санитарные дни пройдут в Псковском-музее-заповеднике 25-27 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Санитарные дни пройдут на следующих объектах музея:
25 июня (вторник)
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Приказная палата Псковского кремля;
- Власьевская башня;
- Плоская башня;
- Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
- Музей-квартира В. И. Ленина;
- Музей истории города Печоры;
- Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С. В. Ковалевской.
26 июня (среда)
- Двор Постникова;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).
27 июня (четверг)
- Музейный комплекс «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).
«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения объектов», - добавили в музее.