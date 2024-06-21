Культура

Почему современные дети не любят читать, объяснила психолог

Современные дети читают реже, чем их сверстники 30 лет назад, и понимание причин того, почему это происходит, поможет родителям найти способы мотивировать детей к чтению. Пять причин, из-за которых многие современные дети отказываются от чтения книжек, назвала психолог онлайн-школы «Синергия» Вера Липеева.

Первая причина - избыток развлекательных технологий. Современные дети проводят много времени за экранами гаджетов, играя в компьютерные игры и общаясь в социальных сетях. Это создает зависимость, так как позволяет ребенку получать «быстрый» дофамин — нейромедиатор, который отвечает за регуляцию настроения, мотивацию, удовольствие и удовлетворение. В отличие от радости, полученной в результате усердной учебы или спортивных достижений, игры и соцсети вызывают мгновенный прилив дофамина. Получая быстрый дофамин таким образом, ребенок может не заинтересоваться книгами, так как чтение требует времени, усидчивости и концентрации внимания, пишет Runews24.ru.

Вторая причина - отсутствие времени. Нынешние школьники часто перегружены: учеба, дополнительные занятия, спорт, различные кружки, и времени на чтение просто не остается. Дети могут чувствовать усталость и пребывать из-за этого в стрессе, что, в свою очередь, не мотивирует к спокойному и вдумчивому знакомству с книгой.

Также на любови к книгам отражается влияние домочадцев. В семьях, где родители не поощряют чтение и сами не читают книги, дети могут не испытывать интереса к чтению. Родители могут стать примером для своего ребенка, читая книги дома и обсуждая прочитанное. Дети часто повторяют поведение взрослых, поэтому видя, что чтение приносит другим удовольствие и пользу, ребенок и сам может заинтересоваться чтением. Отсутствие же книг в домашнем обиходе и недостаток мотивации со стороны родителей могут оказать негативное влияние на формирование интереса ребенка к чтению.

Четвертая причина - недостаток книг или неподходящая литература. Дети могут не находить подходящих для себя книг из-за скудного книжного разнообразия, к примеру, дома. Они могут не видеть себя в главных героях книг или не находить интересных сюжетов. Поэтому важно предоставить ребенку выбор из разных категорий (детективы, фэнтези, историческая литература, поэзия), а также подбирать книги по возрасту.

Недостаточное понимание ценности чтения. Школьники иногда не осознают, зачем вообще нужно читать книгу, если можно посмотреть кино, снятое по этому же произведению.

«Тем не менее, важно проинформировать ребенка о том, что чтение книг расширяет кругозор, развивает воображение и эмпатию, улучшает языковые навыки и стимулирует мыслительные процессы», — заключила спикер.