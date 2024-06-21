Культура

День памяти Николая Римского-Корсакова прошел в Любенске и Вечаше

В минувшую субботу, 22 июня, в музее-усадьбе Николая Римского-Корсакова с благодарностью вспоминали великого композитора. День начался с экскурсии по усадьбе в Любенске, где Римский-Корсаков написал свою последнюю оперу «Золотой петушок», затем гостей ждал масштабный концерт в Вечаше, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Музыканты из разных городов собрались в этот день в Вечаше – месте творческого вдохновения Николая Римского-Корсакова: музыка звучала и в концертном зале, и в парке.

Для слушателей выступили балалаечник-виртуоз Константин Абабков, вокалистка Ламара Арушанян из Детской музыкальной школы имени Н. А. Римского Корсакова (Псков), вокалистка Нина Бурдина из Стругокрасненской музыкальной школы, саксофонисты Лев Агер и Лукерья Первушина из Детской школы искусств (Плюсса).

Также с уникальной программой приехали студенческая филармония и фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Студенческая филармония представила разнообразную программу – звучали как произведения Римского-Корсакова, так и сочинения европейских композиторов-романтиков, которые вдохновляли Николая Римского-Корсакова.

Фольклорный ансамбль перед усадьбой исполнил народные песни, рассказал свадебные, хороводные и озорные частушки.

«Особенно ценно, что среди гостей в этот день были потомки композитора, Николай Кириллович Головкин с дочерью Марией, которые с большой любовью относятся к наследию своего предка и всегда желанные гости в музее-усадьбе», - добавили в музее.