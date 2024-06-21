Культура

Хореографы псковского колледжа искусств стали участниками межнационального лагеря «Диалог культур»

Хореографы Псковского областного колледжа искусств приняли участие во Всероссийском молодежном межнациональном лагере «Диалог культур», проходившем в Нижнем Новгороде. Организатор лагеря – Федеральное агентство по делам национальностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств

Участниками программы стали около 250 молодых людей, представивших более чем 60 регионов России.

В состав делегации колледжа искусств вошли 13 студентов специализации «Хореографическое творчество» под руководством преподавателя Татьяны Васильевой.

Как рассказала Татьяна Васильева, ребята приняли участие во всех наиболее ярких творческих мероприятиях: в мастер-классах представителей различных национальных культур России, спортивных и интеллектуальных дружеских соревнованиях, в церемониях открытия и закрытия лагеря, а также Параде национальностей.

Центральным событием пребывания псковичей в Нижнем Новгороде стало выступление в гала-концерте, который состоялся 12 июня на центральной площади города с композицией Красногородский «Лобанок» (в постановке Ирины Фёдоровой). Именно этим танцем, по мнению организаторов, псковичи смогли наиболее полно репрезентировать культуру родного края.

Добавим, что участники псковской творческой делегации высоко оценили предоставленную им возможность рассказать о своем регионе представителям различных народов и получить множество ярких впечатлений.