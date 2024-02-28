Культура

Студенты Академии имени Штиглица снимут мультфильмы о Пушкине и о «Михайловском»

В течение двух дней в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» гостили студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица — будущие художники-аниматоры и компьютерные графики. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, все молодые люди оказались в псковских пушкинских местах впервые.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева (музей-заповедник «Михайловское»)

В музее для студентов организовали специальные экскурсии по мемориальным усадьбам «Михайловское», «Тригорское», «Петровское» и по «Пушкинской деревне» и музею-мельнице в деревне Бугрово. Встретились будущие аниматоры и с директором Пушкинского заповедника Георгием Василевичем.

В ходе встречи родилась идея о совместном проекте «Пушкин глазами молодых», сообщили в «Михайловском». Этот проект, посвящённый юбилею поэта в год его 225-летия, предполагает создание коротких, трёх-пятиминутных анимационных фильмов по мотивам произведений Пушкина, о его жизни в Михайловском и о музее, каким молодые художники увидели его сегодня. Директор музея-заповедника Георгий Василевич уже подписал соглашение о сотрудничестве вверенного ему учреждения и Академии, а куратор нового проекта — актёр и режиссёр, сотрудник Пушкинского заповедника Дмитрий Могучев уже обсудил с будущими мультипликаторами первые возникшие у них вопросы.

«Все готовые фильмы, которые мы ждём от студентов Академии имени Штиглица уже в мае, мы с удовольствием покажем всем нашим посетителям», — заверили в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», пошутив, что со временем готовы стать столицей отечественной мультипликации: хотя бы судя по тому, как развивается и насколько востребован фестиваль «Пушкин и…», который в нынешнем году пройдёт заповеднике уже в третий раз.