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Культура

Новая выставка открылась в Поганкиных палатах в Пскове

26.06.2024 15:18|ПсковКомментариев: 0

Выставка «Западноевропейские издания XVII в. – "современники" рода Поганкиных, в которых упоминается город Псков» открылась в Поганкиных палатах перед «Кабинетом купца Поганкина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника 

На выставке представлены шесть изданий западноевропейских авторов XVII столетия, которые в свои сочинения включили сведения о Московии и Пскове. Это голландские, швейцарские и немецкие издания XVII в. на латинском языке. Они являются «современниками» псковского купеческого рода Поганкиных. Самое раннее издание датируется 1630 годом, последнее – 1698 годом.

Материалы о Московии и Пскове вошли в «Универсальный лексикон», составленный преподавателем базельского университета Иоанном Якобом Хофманном (1635-1706). Это роскошные фолианты в пергаментных переплетах с тиснеными розетками в центре.

 

Изданная в Лейдене в 1630 году профессором Лейденского университета Боксхорном (1602-1653) книга «Республика Московия и ее города» – сборник сочинений разных авторов об историческом, политическом устройстве Московии, ее традициях и обрядах. Она небольшого размера, ее удобно положить в карман, в сумку, сундучок, легко перевозить с одного места на другое.

На выставке представлены два издания «Всеобщей истории» немецкого историка Иоанна Клювера (1593-1633). Одно отпечатано в Лейдене в 1641 году в известном издательстве Эльзевиров, другое – во Вроцлаве в 1662 году.

Краткие сведения о Пскове можно найти и в «Географии» известного немецкого ученого, географа Филиппа Клювера (1580-1623). Книга издана в Вольфенбюттеле в 1686 году, в ней упоминается княжество Псковское, столицей которой является Псков на реке Пскове, недалеко от озера. Его обычно называют Чудским.

Издания с гравированными фронтисписами, с титульными листами, в пергаментных переплетах из фондов Псковского музея-заповедника дают представление о художественном оформлении западноевропейских книг XVII в.

Источник: Псковская Лента Новостей
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