Культура

Концерт классической музыки пройдет в усадьбе Мусоргского в Пскове

Концерт классической музыки «Верить. Жить. Творить» пройдет 3 июля в 15.00 в Белом зале музея-усадьбы М. П. Мусоргского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Музыкальный вечер объединит артистов и музыкантов из Великих Лук и Нижнего Новгорода. Последний представят лауреат международных конкурсов София Схиртладзе (меццо-сопрано), а также профессор, лауреат международных конкурсов Наталья Волкова (партия фортепиано).

Из Великих Лук приедут талантливые музыканты: Варвара Федорова (скрипка), Прасковья Новикова (скрипка), Юлия Буйко (фортепиано), Елена Дмитриева (ведущая).

В программе прозвучат произведения М. Мусоргского, С. Рахманинова, а также И.С. Баха, И. Штрауса, И. Брамса, Э. Элгара, В. Монти, М. Таривердиева, А. Шнитке и П. Фарреса.

В этот же день состоится открытие выставки живописи и графики Члена Союза художников СССР Сергея Спиридонова «Воображаемый мир».