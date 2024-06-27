Культура

«Квартирник»: Казачий ансамбль «Златница» о культуре, больших застольях и влиянии песни на воспитание. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 июня.

В гости к ведущему Дмитрию Иванову пришел целый казачий ансамбль «Златница». Это самобытный коллектив из Пскова, который любит и продвигает казачью культуру.

Как прошёл праздник казачьего гостеприимства, чем угощают казаки гостей, не опасны ли танцы с шашками, что нужно сделать, чтобы почувствовать себя казаком? Об этом и многом другом — в эфире. И, конечно же, казачий ансамбль «Златница» исполнил несколько песен.