Культура

Надежда Бабкина: Если кто-то говорит вам, что культура может быть вне политики - не верьте

Культура отражает развитие страны, в которой находится, политическую ситуацию и настроение людей. Об этом автор и художественный руководитель проекта, народная артистка России Надежда Бабкина рассказала во время пресс-конференции, посвященной фестивалю–марафону «Песни России» в Псковской области.

По ее словам, за каждый музыкальный проект приходилось бороться и доказывать его необходимость.

«Тех, кто был против нашего ансамбля, сейчас нет, а мы есть, мы построили театр. Театр востребован, народ ходит, зал наполнен. Есть ещё зал, у нас семь коллективов. Нам надо создавать себе конкуренцию, и я ее себе создаю. Мы в рамках фестиваля даём мастер-классы, делимся репертуаром, с чем-то соглашаемся, а с чем-то нет. Это кладезь талантов, запасники. Это важно для развития культуры в России. На сцене в нашей стране нужно демонстрировать искусство, опираясь на нашу культуру», — сказала Надежда Бабкина.

Она отметила, что «не ханжа, но культура должна быть со смыслом». Культура отражает все наши ценности и идёт вместе с развитием страны, не может быть вне политики.

«Если кто-то говорит вам, что культура может быть вне политики - не верьте», — добавила Надежда Бабкина.

Основной целью фестиваля «Песни России» является патриотизм, чувство, которое необходимо укреплять.

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» стартует в Псковской области 30 июня, в 17:00 на Октябрьской площади в Пскове пройдет первый концерт.

Зрители увидят выступления народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного ансамбля «Русская песня», певца и композитора Евгения Гора, ансамбля «Славяне», балета «Живая планета», актера театра и кино, певца и композитора Ивана Замотаева, фольклорно-этнографической студии «Мерема», Грозненского ансамбля танца «Замахно», дуэта аккордеонистов «Братья Бондаренко».

Смотрите также Надежда Бабкина выступит в Пскове 30 июня

Кроме того, концерты проекта «Песни России» пройдут по 9 июля в Великих Луках, Палкино, Гдове, Печорах, Пыталово, Порхове, Опочке, Стругах Красных и Острове.