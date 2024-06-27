Культура

Псковские артисты выступили в рамках фестиваля-марафона «Песни России».

Творческие коллективы Пскова выступили в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Напомним, первый концерт проекта с участием артистов из Москвы, Саранска, Кемерово и Грозного прошел в воскресенье, 30 июня, на Октябрьской площади Пскова. Наряду с гостями «хорошее настроение псковичам дарили и наши талантливые артисты», сообщили в управлении культуры администрации города. На фестивале выступили театр танца «Русские узоры», Псковский русский народный хор, хореографический ансамбль «Псковские кружева», группа «Саморезы» и Псковский цирк.

Концерты в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» пройдут с 30 июня по 9 июля в десяти муниципалитетах региона. В каждом городе выступит автор проекта и художественный руководитель марафона народная артистка России Надежда Бабкина.