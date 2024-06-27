Культура

Подготовка к концерту Надежды Бабкиной идет в Великих Луках

Великолучан сегодня ждет вечер, полный приятных творческих сюрпризов. В Великие Луки приехал фестиваль-марафон «Песни России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Напомним, Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» 2024 под художественным руководством народной артистки России Надежды Бабкиной пройдет в Тверской, Ярославской и Псковской областях. Фестиваль учреждён благотворительным фондом «Народная певческая культура» и проводится при организационном и финансовом содействии министерства культуры Российской Федерации.

Концерты и мастер-классы восемнадцатого фестиваля-марафона «Песни России» будут проходить до 9 июля 2024 года включительно.

Сегодняшний концерт в Великих Луках пройдет в 19.00 на открытой площадке на площади Ленина, вход для зрителей свободный. В настоящее время организаторы монтируют привозную сцену для артистов, оснащенную современной музыкальной техникой и мультимедийным экраном, сотрудники коммунальных служб устанавливают в месте проведения мероприятия ограждения, биотуалеты и дополнительные урны, приводят территорию в порядок. На концертной площадке будет организована торговля и усилены меры безопасности.

Автором и художественным руководителем Всероссийского фестиваля-марафона является народная артистка России Надежда Бабкина.

Возрастное ограничение: 6+