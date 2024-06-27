Культура

Стали известны клубы-участники фестиваля «Довмонт Псковский»

Стали известны клубы-участники фестиваля «Довмонт Псковский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. До фестиваля, который состоится в Псковском кремле при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Клуб «XIII век»

Клуб исторической реконструкции «XIII век» занимается воссозданием повседневной и военной жизни населения государств Европы от Испании до Руси в XIII веке. Деятельность клуба крайне разнообразна: реконструкция битв и сражений XII-XIII веков; полевые маневры с ориентированием на местности, штурмом или защитой укреплений; турниры и состязания различных форматов; походы и фестивали в формате «Living History» с максимальным погружением в эпоху и атмосферу XIII века; научная и просветительская деятельность; реконструкция Средневековых ремесел и искусства.

Клуб «Псковский двор»

Клуб исторической реконструкции «Псковский двор» был создан 15 лет назад. Он занимается реконструкцией Псковского ополчения (городского полка) XIV века времён Куликовской битвы. Также участники клуба активно развивают такое направление, как воссоздание воинов Дерптского епископства XII века времён Ледового побоища. КИР – постоянный участник таких фестивалей, как Карела, Ледовое побоище, Куликовская битва и многих других.

Праздник будет проходить в северной части Крома 13 июля. На один день гости и участники фестиваля погрузятся в атмосферу настоящего Средневековья.

Праздник начнется в 12:00 и будет продолжаться до 20:00.