Культура

Мероприятия в сфере культуры никогда не приносили прямой экономический эффект - Ольга Тимофеева

Мероприятия в сфере культуры никогда не приносили прямой экономический эффект. Об этом заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева сообщила в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если мы говорим про экономику, то никогда мероприятия в сфере культуры не приносили прямой экономический эффект. Это априори невозможно. Есть косвенные эффекты, наиболее значимый косвенный эффект возникает в блоке туризма, когда финансируются мероприятия в части событийного туризма. Это, в основном, ярмарки, где мы приблизительно понимаем, насколько люди наторговали», – рассказала Ольга Тимофеева.

Она отметила, что самый главный косвенный эффект ярмарок можно привести на примере улиточной фермы. На момент первого «Винограда» ферма продавала 200 килограмм улиток, а сейчас - 20 тонн.