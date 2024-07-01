Культура

Летний фестиваль книги и чтения «Ромашка в ладони» проведут в Детском парке Пскова

II Летний фестиваль книги и чтения «Ромашка в ладони» проведет областная библиотека имени Курбатова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фестиваль пройдет 8 июля в Детском парке и будет приурочен ко Дню любви, семьи и верности. Начало в 14:00

Организатор фестиваля - Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова. Партнеры - семейный клуб «Альпака», Клуб молодых семей Псковской области, Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области.

Мероприятие состоится при поддержке управления культуры администрации города Пскова.

«Библиотека, как и семья, самое теплое место на земле. Приходите к нам на фестиваль и убедитесь в этом сами. Нам есть, что предложить, вам – на что откликнуться», - пообещали в пресс-службе учреждения и рассказали о программе фестиваля.

Псковичей ждут праздничный концерт с участием творческих коллективов города Пскова (студия «Поющие васильки», детская вокальная студия «Позитив», ансамбль «Радость»), а также поэтические чтения, мастер-классы для детей и взрослых, настольные игры, семейная викторина «Книжный детектив», объявление победителей областного творческого семейного конкурса «Главнее всех – моя семья».

Вход свободный.