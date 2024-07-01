Культура

Кто сможет посетить фестиваль «Довмонт Псковский» бесплатно, рассказал организатор

Кто сможет посетить фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» бесплатно, рассказал начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Дети до пяти лет включительно могут бесплатно пройти на фестиваль. Кроме того, бесплатно пройти могут участники СВО, члены их семей, военнослужащие, ветераны и вдовы ветеранов боевых действий», – рассказал Роман Коваль.

Он отметил, что среди псковичей фестиваль становится с каждым годом все популярнее, так как это единственный фестиваль исторической реконструкции в черте города.

«Фестиваль будет проходить на территории псковского Кремля, это особая территория, и заехать туда так просто нельзя. Ближайшая парковка находится на площади Ленина. Питание на территории фестиваля будет обширное и разнообразное. Также пройдет мастер-класс по средневековой кухне», – рассказал Роман Коваль.

Множество различных площадок с мастер-классами на любой вкус, бои реконструкторов, выступления музыкальных коллективов, исторический лекторий, детский турнир по спортивному мечу, а также финальные поединки за хрустальный меч князя Довмонта – все это ждет гостей фестиваля 13 июля с 12:00 до 12:00 в Псковском кремле.