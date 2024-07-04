Культура

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале исторической реконструкции «Хельга»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Передача посвящена фестивалю исторической реконструкции «Хельга», который с 5 по 7 июля пройдет в Выбутах, на родине великой княгини Ольги.

Какую программу подготовили организаторы для гостей? Реконструкторы каких периодов истории планируют принять участие в фестивале? Какие клубы реконструкторов подтвердили свое участие? Будет ли «Хельга-2024» чем-то отличаться от фестивалей предыдущих лет? В чем будет его главная «фишка»? Какие товары можно приобрести на исторической ярмарке? Какие еще активности предусмотрены на «Хельге»?

Трансляция завершена.