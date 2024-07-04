Культура

Псковская команда КВН «Камбаламба» прошла в полуфинал центральной лиги «Нева»

Псковская команда КВН «Камбаламба» прошла в полуфинал центральной лиги «Нева». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили юмористы.

Фото здесь и далее: Telegram-канал центральной лиги КВН «Нева»

Четвертьфиналы центральной лиги Международного союза КВН «Нева» прошли в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июля. Псковская команда КВН «Камбаламба» боролась за путевку в полуфинал наряду с командами из Мурманска, Санкт-Петербурга и Всеволожска.

Команды сыграли три конкурса. В приветствии «Камбаламбе» удалось взять высший балл и удивить жюри.

В результате псковская команда заняла третье место и забрала награду за лучшую актрису из рук члена жюри, заслуженного артиста Российской Федерации Юрия Гальцева. Решением редакторов команду добрали в полуфинал центральной лиги «Нева».