Культура

Власти Псковской области представили фильм о бойце СВО на фестивале «Западные ворота»

Первый документальный фильм о героях специальной военной операции «Нет задач невыполнимых. Александр Досягаев» представили в Псковской области на закрытом показе в рамках международного кинофестиваля «Западные ворота». Картина создана Театрально-концертной дирекцией по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и при поддержке правительства региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона отметил, что в рамках кинофестиваля стало доброй традицией показывать фильмы об истории и героях Псковской земли. «В прошлые годы это были фильмы о подвигах легендарной 6-й роты. Сейчас главные герои — участники специальной военной операции. Сегодня мы представим вам наш первый фильм о военнослужащем нашей доблестной 76-й дивизии, Герое России Александре Досягаеве. В работе еще три таких фильма. Мы будем показывать их максимально широкому количеству зрителей, в первую очередь подрастающему поколению, нашим школьникам, в рамках "Разговоров о важном", оставив время для обсуждения», — выступил Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил съемочную группу и режиссера за работу над фильмом, а также уточнил, что киноленту для показа направят и на родину бойца — в Тамбовскую область.

По словам генерального продюсера кинофестиваля Эдуарда Пичугина, создание подобных кинолент должно стать хорошей традицией. «Есть предложение для начинающих кинематографистов добавить в конкурсы тематику патриотического кино с современными историями героических подвигов», — сказал он и отметил качество работы съемочной группы.

От лица педагогического сообщества директор гимназии №29 Елена Синева выразила готовность организовать первые показы для школьников на базе образовательного учреждения.

Документальный фильм — история героя России Александра Досягаева, основанная на реальных событиях, рассказанная родственниками и очевидцами. В фильме задействованы современные инструменты визуализации — инфографика, 3D-графика, звуковой ряд, аэросъемка. Особое внимание — к фактам, использованию архивных материалов.

Закрытый кинопоказ посетили представители исполнительных органов власти, педагогическое сообщество региона, педагоги и инструкторы военно-патриотического центра «Патриот», центра военно-спортивной подготовки «Воин», журналисты и другие.