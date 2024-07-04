Культура

Праздник «Накануне Купалы» отметили в Полистовском заповеднике

Фольклорный праздник «Накануне Купалы», посвященный «макушке лета», уже третий раз подряд проходит в деревне Гоголево Локнянского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Полистовском заповеднике.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

В этом году мероприятие состоялось накануне Иванова дня. Гости смогли принять участие в народных играх, творческих и познавательных мастер-классах, послушать концерт народных коллективов и фол-рок группы «Вольный ветер», посетить экскурсию на болото «Люди и леса».

«В этом году мы провели опрос наших гостей, собрали около ста анкет, - рассказала организатор праздника, исполнительный директор благотворительного фонда «Добрый город» Надежда Николенко. - Узнали, что к нам приехали туристы не только из Псковской области, но и из Петербурга, Мурманской и Тверской областей, мы очень рады всем гостям!»

Весь день на празднике работала ярмарка с местными сувенирами и угощениями, праздник, часть проекта «Традиции Полистовья», поддержанного президентским фондом культурных инициатив. Проект помогает развиваться деревням в псковской глубинке и поддерживает местных жителей.

Местные жители деревни Гоголево – одни из соорганизаторов события. Они только подготовили ярмарку и фотозону, но также открыли для посещения гостей небольшую деревенскую часовню, организовали мастер-класс по росписи пряников, а еще придумали и провели квест, посвященный Купальском празднику и деревне.

Концертную программу приветственным словом открыл глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин, а директор Полистовского заповедника Николай Кораблев поздравил местных жителей с Днем семьи, любви и верности.