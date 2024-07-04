Праздник «Накануне Купалы» отметили в Полистовском заповеднике

Фольклорный праздник «Накануне Купалы», посвященный «макушке лета», уже третий раз подряд проходит в деревне Гоголево Локнянского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Полистовском заповеднике.
Фото здесь и далее: Полистовский заповедник
В этом году мероприятие состоялось накануне Иванова дня. Гости смогли принять участие в народных играх, творческих и познавательных мастер-классах, послушать концерт народных коллективов и фол-рок группы «Вольный ветер», посетить экскурсию на болото «Люди и леса».
Весь день на празднике работала ярмарка с местными сувенирами и угощениями, праздник, часть проекта «Традиции Полистовья», поддержанного президентским фондом культурных инициатив. Проект помогает развиваться деревням в псковской глубинке и поддерживает местных жителей.
Местные жители деревни Гоголево – одни из соорганизаторов события. Они только подготовили ярмарку и фотозону, но также открыли для посещения гостей небольшую деревенскую часовню, организовали мастер-класс по росписи пряников, а еще придумали и провели квест, посвященный Купальском празднику и деревне.
Концертную программу приветственным словом открыл глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин, а директор Полистовского заповедника Николай Кораблев поздравил местных жителей с Днем семьи, любви и верности.