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Культура

Турниры для детей и взрослых пройдут на фестивале «Довмонт Псковский»

09.07.2024 17:28|ПсковКомментариев: 0

На фестивале «Довмонт Псковский» гости смогут не только посмотреть со стороны на поединки отважных воинов, но и сами посостязаться и получить призы от организаторов события. 13 июля в Псковском кремле участников ждут сразу несколько турниров. Фестиваль состоится при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

  • 15:00-16:00 – Лучный турнир

Каждый от мала до велика сможет записаться и принять участие в лучном турнире. Состязание покажет, кто самый меткий стрелок. Лучшие стрелки из лука будут определены по количеству очков.

Все участники будут разделены на две возрастные группы: дети от 10 лет до 14 лет; дети и взрослые от 15 лет. Не более 20 участников в каждой возрастной группе.

  • 15:00-17:00 – Детский «конный» турнир

Это состязание для самых меленьких зрителей фестиваля «Довмонт Псковский». Приглашают всех желающих на конный турнир, где можно почувствовать себя настоящим рыцарем. Каждому участнику турнира будет выдан деревянный «конь» для прохождения нескольких этапов турнира:

  •  На первом этапе участнику турнира предстоит преодолеть несколько преград, перепрыгнув их или объехав;
  •  На втором этапе участник покажет свои умения во владении мечем, сбивая цели, стоящие на пути;
  •  Третий этап посвящён умению владеть копьем. Участнику турнира необходимо поразить копьем все цели на пути;
  •  На четвертом этапе участник должен метко бросить «копьё» в мишень.

В турнире смогут принять участие дети от 5 до 7 лет. На прохождение всех этапов участнику даётся 3 минуты. Общее количество участников не более 15 человек. Участник, прошедший все этапы за максимально короткое время, побеждает в турнире.

  • 16:00-17:30 – Детский турнир по спортивному мечу

Юные гости фестиваля смогут почувствовать себя настоящими богатырями и помериться силой, сразившись в честном бою со своими оппонентами. Все сражения будут проходить при помощи специального гуманизированного снаряжения и под присмотром бдительных судей.

Все участники будут разделены на две возрастные группы: дети до 10 лет и дети от 11 до 15 лет. Не более 14 человек в каждой возрастной группе. Записаться на турниры можно будет на самом фестивале.

Теги: #Довмонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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