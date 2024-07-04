Культура

Книги из Пскова отправляют в библиотеки трех округов

Книги из Пскова 10 июля отправляют в библиотеки Стругокрасненского, Пыталовского и Новоржевского муниципальных округов, сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Александра Козловского

Накануне издания доставили в Великолукский, Новосокольнический районы, Локнянский и Невельский муниципальные округа. Позже литература поступит в Гдовский, Плюсский и Себежский районы.

В рамках совместной акции «Единой России» и фонда «Земляки» в общей сложности удалось собрать около пяти тысяч книг.

«Спасибо каждому, кто поддержал это доброе дело. К нам присоединились и жители других регионов, о них рассказывал в своих постах. У нас по-прежнему от сельских библиотек есть запрос на помощь в пополнении и обновлении фондов. Обязательно запустим еще одну акцию», - добавил депутат.