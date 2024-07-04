Культура

Конкурс для молодых поэтов «Словенские ключи» проведут в Псковской области

Поэтический конкурс для молодых поэтов «Словенские ключи-2024» проведут в Псковской области в рамках фестиваля исторической поэзии «Словенское поле-2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Конкурс направлен на выявление и поощрение творчества молодых поэтов, привлечения их к литературному процессу Псковский области и России в целом. Тематика произведений не ограничивается.

В конкурсе могут принять участие авторы в возрасте до 35 лет включительно, создающие поэтические произведения на русском языке, независимо от гражданства и места проживания. Один автор может представить на конкурс не более трёх произведений.

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.