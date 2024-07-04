Культура

Псковские художники участвуют в выставке об основателях современного искусства в Петербурге

Псковские художники Эдуард Шарипов и Анатолий Жбанов участвуют в выставке «Пушкинская-10. Ковчег XXI века», которая накануне открылась в «Манеже» в Санкт-Петербурге, сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ» Ирина Жбанова.

В коллекции выставки работы более 200 художников-нонконформистов, в частности, Владимира Духовлинова, Рихарда Васми, Юрийя Нашивочникова, Геннадия Устюгова, Анатолия Басина, Николая Сажина, Сергея Ковальского, Тимура Новикова, Евгения Орлова.

«Это небольшая часть обширного собрания. В результате активной, несущейся лавинообразным потоком художественной деятельности «Пушкинской-10», сформировалась коллекция, вобравшая в себя разнообразный, подчас стихийно собранный материал», - рассказала директор Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков Марина Джигарханян.

Во время работы экспозиции будут проводиться лекции по современному искусству, арт-медитации, творческие встречи. А каждые выходные в пространстве будут проходить джаз или рок-концерты.

Выставка продолжит работу до 8 сентября 2024 года.

Фото Ирины Жбановой