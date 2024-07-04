Культура

В Витебске увидят доспехи из коллекции Изборского музея

Экспонаты Государственного музея-заповедника «Изборск» можно увидеть на выставке «Рыцари» в Витебске до 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея.

Фотографии: Государственный музей-заповедник «Изборск»

В Витебске в рамках XXXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар» проходит выставка «Рыцари». На ней представлены три комплекса воинского снаряжения XIII, XIV и XVI веков из собрания музея-заповедника «Изборск». Выставка расположена в Витебском областном краеведческом музее по адресу: город Витебск, улица Ленина, 36.

«Изборск и Витебск — два древних города, объединенных одной историей. Их связывают славные ратные подвиги наших предков, о которых свидетельствуют археологические находки. Среди них можно выделить предметы воинского защитного снаряжения и оружия. На основе этих находок мастерами произведены реплики кольчуг, чешуйчатых доспехов, шлемов и различного оружия – от копья до меча», - отметили в музее.

Заведующий сектором археологии Изборского музея Дмитрий Латышев и другие сотрудники музея также приняли участие в тематических мероприятиях в городе-побратиме.