Культура

Пункты сбора классической русской литературы организованы в Псковской области

Пункты сбора классической русской литературы организованы в Псковской области, книги впоследствии отправят в Донецкую Народную Республику. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

«Я рассказывал о том, что региональный куратор партпроекта "Zа самбо" Владимир Владимиров готовит к отправке в Донецкую Народную Республику книги, которые жителям ДНР завещал великолучанин Юрий Львович Семенов. Эта новость нашла отклик в сердцах неравнодушных людей, многие выразили готовность присоединиться к доброму делу и передать книги из личных библиотек. Мы переговорили с коллегами из Донецка, есть потребность в русской классике», - рассказал Александр Козловский.

В этой связи вместе с «Единой России» и региональным отделением Союза машиностроителей России решили расширить акцию – собрать книги вместе с жителями региона, а также приурочить ее к 155-летию со дня основания Донецка. Эту дату будут отмечать в конце августа.

Пункты сбора классической русской литературы организованы:

в Пскове на базе общественной приемной партии «Единой России» (улица Гоголя, дом №9);

в Великих Луках на базе общественной приемной партии «Единой России» (улица Некрасова, дом №10).

Сбор книг продлится до 9 августа включительно.