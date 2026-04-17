Издание об украшениях сето стало победителем конкурса «Псковская книга»

Псковский музей-заповедник стал одним из победителей конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2025». 
Издание «Серебряные украшения сету (сето) конца XVIII – первой половины XX века из собрания Псковского музея-заповедника» получило достойную оценку и признание в номинации «За высокий уровень полиграфического искусства», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

 

Над сборником работала команда музейных профессионалов: автор-составитель – старший научный сотрудник, хранитель фонда драгоценных металлов Ирина Галицкая, дизайн и верстка – графический дизайнер научно-экспозиционной службы Ольга Володина, рецензентами стали заместитель генерального директора псковского музея по научной работе, кандидат исторических наук Эльвира Королева и начальник научно-экспозиционной службы, кандидат исторических наук Максим Колпаков.

Церемония награждения победителей прошла 16 апреля в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова, которая уже более 30 лет организует конкурс в рамках ежегодного Международного книжного форума «Русский Запад».

«Это не только книжное издание, которое получило высокую оценку, но и выставочный проект Псковского музея-заповедника, который вошел в национальный проект «Семья» и посетил уже много городов, и впереди у него еще большое путешествие. Пожелаем ему удачи на этом пути!» – отметила Эльвира Королева, получая награду. 

Еще одной наградой может гордиться псковский музей. Старший научный сотрудник отдела Древлехранилище Арсений Постников стал лауреатом премии «За заслуги в краеведческой деятельности», которая учреждена в память краеведа и библиографа Сергея Цвылева.

«Арсений Борисович на протяжении 30 лет увлеченно и плодотворно изучает русскую историю, занимается краеведением, он написал и опубликовал свыше 60 научных и научно-популярных статей по вопросам истории Пскова XV – начала XX веков», - уточнили в учреждении. 

Идея выпуска в свет сборника Серебряные украшения сету (сето) конца XVIII – первой половины XX века из собрания Псковского музея-заповедника» появилась в ходе работы выставки украшений и костюма сето, которая называлась «По платью видно, кто идет».

Подготовить это издание помогла большая предварительная работа: описание коллекции, когда были прочитаны клейма, найдена и переведена на русский язык информация о мастерах, в Государственном архиве Псковской области обнаружены документы, рассказывающие о псковских мастерах серебряного цеха, работавших по заказам сето, произошло знакомство с аналогичной, но гораздо более крупной коллекцией украшений сето Российского Этнографического музея и собраниями других музеев.

 

Книга знакомит с псковской коллекцией этнографических украшений сету (сето) – представителей малочисленного народа. Среди иллюстраций – многочисленные портретные и пейзажные фотографии из собрания Псковского музея, характеризующие культуру сето и, в частности, способы ношения украшений. Декоративность изданию придают многочисленные орнаменты, традиционные для культуры сето.

