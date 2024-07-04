Культура

Сотрудницу «Михайловского» наградили памятной медалью в честь столетия дивизии, освобождавшей Пушкиногорье от фашистов

В канун 80-й годовщины освобождения Пушкиногорья от немецко-фашистских захватчиков сотрудник Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Елена Хмелёва награждена памятным юбилейным знаком в честь столетия 144-ой гвардейской мотострелковой дивизии — правопреемницы 29-ой гвардейской Ельнинской Краснознаменной, ордена Суворова II степени стрелковой дивизии, освобождавшей Пушкиногорский район.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, Елена Хмелёва — один из самых опытных работников Пушкинского заповедника, методист по научно-просветительской деятельности. Одна из главных тем, над которыми она постоянно работает как исследователь — история псковских пушкинских мест в годы Великой Отечественной войны. «Много лет, — рассказали в музее, — Елена Васильевна ищет очевидцев тех страшных событий, записывает их воспоминания, работает с документами военного времени, поддерживает связь с членами Совета ветеранов 144-ой дивизии. Об этом соединении и его бойцах, освобождавших территорию Пушкинского заповедника, мемориальной усадьбы “Михайловское“, она написала большую статью “Шла дивизия вперед…“, которая была опубликована в 87 выпуске музейного научно-популярного издания сборнике “Михайловская пушкиниана“ в 2022 году».

«Мы гордимся Еленой Васильевной и желаем ей доброго здоровья, и каждодневного творческого удовлетворения», — заключили в Пушкинском заповеднике.

Напомним, что к 80-летию освобождения Святогорья от немецко-фашистских захватчиков в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подготовили торжественный концерт, передвижные выставки (совместно с администрацией Пушкиногорского района) и арт-экскурсии артиста театра и кино Михаила Драгунова «После марша и ночной атаки… Пушкина читали наизусть» по мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов.