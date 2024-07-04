Культура

Большую программу к 80-летию освобождения Пушкиногорья от немецко-фашистских захватчиков подготовили в «Михайловском»

Сегодня, 12 июля, в 80-ю годовщину освобождения Пушкиногорья от немецко-фашистских захватчиков, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей региона на праздничный концерт.

Аршак Михранян. Последний бункер в Михайловском (1947). Из собрания музея-заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, со сцены прозвучат стихи и песни военных лет и произведения о Великой Отечественной войны. В концерте примут участие псковские музыканты Марина Мариненко и Эдуард Банько, а также местный фольклорный коллектив — семейный ансамбль «Поозерье».

Сцену для концерта устанавливают в посёлке Пушкинские Горы, на Площади Музейщиков, перед зданием Научно-культурного центра Пушкинского заповедника. Здесь же, на площади, планируют развернуть «полевую» военно-историческую экспозицию, где будут представлены артефакты, в разное время обнаруженные на территории Пушкиногорского района поисковым отрядом имени Героя РФ Алексея Воробьёва. Кроме того, все, кто придёт или приедет на концерт, смогут познакомиться с выставкой «В честь павших и живых» — фотографиями ветеранов-освободителей Пушкинских Гор. Эти временные экспозиции, уточнили в музее, «Михайловское» организует совместно с администрацией Пушкиногорского района.

Концерт на Площади Музейщиков начнётся в 19.00. Вход на него свободный.

Помимо этого, материалы к 80-летию освобождения Пушкинского заповедника и Пушкиногорского района сегодня весь день будут появляться на официальных страницах «Михайловского» в социальных сетях. Так, например, уже утром вниманию членов и гостей музейного сообщества «ВКонтакте» будет предложен иллюстрированный рассказ об уроженце пушкиногорской деревни Меньково, Герое Советского Союза Борисе Михайлове, чьё имя носят сразу две улицы — в центре посёлка Пушкинские Горы и в центре Минска, при освобождении которого он погиб смертью храбрых.

Памятный знак с бюстом героя установлен в начале улицы Бориса Михайлова в посёлке Пушкинские Горы. Фото из личного архива сотрудника музея-заповедника «Михайловское» Елены Хмелёвой

В музее также напомнили, что к 80-летию освобождения Пушкиногорья от немецко-фашистских захватчиков завтра и послезавтра, то есть 13 и 14 июля, в центральной усадьбе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» запланированы арт-экскурсии «После марша и ночной атаки… Пушкина читали наизусть». Разработал и проводит их Михаил Драгунов — давний друг музея, известный артист театра и кино, актёр петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, лауреат международного конкурса «Овация». Названием программы стали кольцевые строки из стихотворения Семёна Гудзенко, русского советского поэта и журналиста, военного корреспондента времён Великой Отечественной: «После марша и ночной атаки / Нашу роту посетила грусть: /Нам под Банской Штявницей словаки / Пушкина читали наизусть».